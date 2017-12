43 Integrantes de la Policía Provincial recibieron capacitación en “Derecho y Seguridad”

El curso tuvo lugar entre agosto y octubre pasado, ocasión en la que los miembros de la Fuerza de seguridad abordaron temáticas como investigación criminal, delitos informáticos, derechos de familia y psiquiatría forense. “La seguridad es un prioridad para nuestro gobierno”, aseveró el ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz.

El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, presidió el acto de entrega de certificados a efectivos de la Policía Provincial de Ushuaia que participaron del curso de “Derecho y Seguridad: conceptualizaciones del delito y la violencia”.

Se trata de una propuesta organizada en conjunto con el Superior Tribunal de Justicia, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de la cual se abordaron temáticas de investigación criminal, delitos informáticos, derechos de familia y psiquiatría forense.

“La seguridad es una prioridad para nuestro gobierno” aseguró Gorbacz, quien observó que “por esa razón, la Gobernadora creó hace ya más de un año la Secretaría de Estado de Seguridad y tomó la decisión política fuerte de capacitar a la Fuerza y dotarla del equipamiento necesario, cosa que hace mucho tiempo no sucedía”.

El funcionario relativizó también las críticas que desde algunos sectores se hacen a la política de seguridad provincial, cuestionando que “a veces cuando no se hacen las cosas no se oyen tantas críticas como cuando efectivamente se hacen”.

“Muchos están más preocupados por enfrentar al Gobierno que por combatir el delito” advirtió el Jefe de Gabinete, puesto que “durante años en que la Policía no contaba con el equipamiento necesario, no dijeron nada, y frente a la adquisición de equipamiento de última generación, aparecen las críticas a una Secretaría de Estado y una Policía que tiene una estrategia seria y responsable para combatir el delito”.

Consideró que hoy “se conjugan un montón de variables para estar satisfechos de este punto, que no es de llegada si no de partida” y se mostró “muy satisfecho de estar trabajando en conjunto con el Poder Judicial, que si bien es independiente no debe, como ha pasado en otros momentos, estar en conflicto con otro poder”.

“Creo que el diálogo, el trabajo conjunto y el respeto a la autonomía es el camino a seguir, y nosotros lo estamos transitando”, remarcó el Jefe de Gabinete.

Alcances del curso

Según explicó la secretaria de Planeamiento y Formación de la Secretaria de Seguridad, Soledad Mangiavillano, el curso comenzó en agosto y finalizó en octubre de este año, con una duración de 76 horas; y contó con la participación de 43 oficiales de las ciudades de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

La funcionaria subrayó que la mencionada capacitación forma parte de un conjunto de acciones que está llevando a cabo la Secretaría de Seguridad “en materia del fortalecimiento del desarrollo profesional” y adelantó que “el próximo año replicaremos esta capacitación en Río Grande”.

Resaltó que “durante este año gestionamos 43 capacitaciones y se capacitaron más de 800 policías, focalizando en temáticas tales como violencia de género e investigación criminal”.