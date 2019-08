BERTONE LE PIDIÓ A LACUNZA “QUE BAJE LOS NIVELES DE SOBERBIA”

La gobernadora Rosana Bertone salió al cruce de las recientes declaraciones del ministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien acusó a los gobernadores “de no querer bajar los impuestos para aliviar a la población”. Bertone le recomendó al ministro “que baje los niveles de soberbia” y que “sea cuidadoso con lo que dice” teniendo en cuenta el escenario de profunda crisis económica y social que atraviesa el país.

En una entrevista brindada al programa “Mañana Sylvestre”, la mandataria fueguina cuestionó las medidas “inconsultas, unilaterales y de neto corte electoralista” adoptadas por el gobierno nacional tras su contundente derrota en las PASO del 11 de agosto, sin tener en cuenta “de donde salen los recursos para afrontarlas, haciéndonos compartir (a las provincias) los costos fiscales y sin una compensación”.

“Nunca podría imaginar que un ministro que recién asume, en el medio de la situación en la que está el país, haya hecho esas declaraciones” criticó la gobernadora. “Decir que los gobernadores queremos afectar a la gente si no se baja el IVA no es verdad. Nosotros no queremos afectar a la gente, lo vivimos todos los días en nuestra provincia. Una persona que recién asume como Lacunza debería ser más cuidadoso con lo que dice”.

Bertone le recordó al ministro de Hacienda que “todos los que integramos este grupo de gobernadores hemos sido siempre muy responsables, e incluso fuimos muy criticados porque hemos dado gobernabilidad”.

La gobernadora también se refirió a las declaraciones de la diputada Elisa Carrió, quien calificó a los mandatarios provinciales de “hipócritas”. “Carrió ya me resulta hasta casi graciosa, y lo que diga no me afecta en lo más mínimo. Al igual que el diputado Fernando Iglesias, que es una persona que está llena de odio. Yo defiendo los intereses de mi provincia”.