Bertone: “Queremos que el sistema de salud pública de Tierra del Fuego recupere su prestigio”

La Gobernadora firmó los decretos de designación para su ingreso a la planta permanente de 23 médicos y 24 enfermeros. También hizo entrega de vehículos y equipamiento para los hospitales.

La gobernadora Rosana Bertone junto al ministro de Salud Marcos Colman firmó los decretos de designación para su ingreso a la planta permanente del sistema de salud pública provincial de 23 médicos, de los cuales 11 se desempeñarán en el Hospital Regional de Ushuaia (HRU), 1 en el Centro Asistencial de Tolhuin (CAT) y 12 en el Hospital Regional de la ciudad de Río Grande (HRRG). También ingresaron 24 enfermeros, 11 prestarán servicios en el HRU, 2 en el CAT y 10 en el HRRG. Además, la Mandataria entregó vehículos y equipamiento para el sistema de salud pública por un monto de más de 10 millones de pesos.

Durante el acto, que tuvo lugar este sábado en el cuartel central de bomberos voluntarios de Río Grande, la Titular del Ejecutivo destacó que “la mejora del sistema de salud pública es un desafío que todos tenemos; yo he tomado ese desafío como Gobernadora y como vecina, pero también quiero que lo tome el propio sistema sanitario” ya que “por más que yo tenga toda la voluntad y destine todos los fondos, si no tengo su ayuda, les puedo asegurar que no voy a poder”.

“Hace más de 20 años que nuestro sistema de salud no funciona como debe, pero creo que en estos meses hemos definido un rumbo que tiene como una de sus máximas prioridades la salud de los fueguinos”, aseguró Bertone y agregó que “queremos que el sistema de salud pública de Tierra del Fuego recupere el prestigio perdido”.

La Mandataria remarcó que en estos meses de gestión “hemos incorporado equipamiento de última tecnología, optimizamos el sistema de compras, reactivamos obras de infraestructura que llevaban años paralizadas, incorporamos profesionales, ampliamos las prestaciones y avanzamos con la implementación del sistema de gestión hospitalario, entre otras muchas acciones”.

“Pero a veces una pequeña acción como no atender a un paciente, no estar en la guardia o no entregar un turno, nos desvirtúa todo esto que estamos haciendo”, aclaró.

Respecto a ampliación edilicia, Bertone señaló que “ya comenzó la primera etapa de ampliación del HRU, una obra que fue promesa de cuanta campaña electoral hubo, y nosotros no la prometimos nunca y la estamos llevando a cabo; estamos haciendo el hospital que los vecinos de Ushuaia se merecen” y que además, “estamos ampliando el servicio de diálisis del HRRG en casi 400 metros cuadrados y el acceso público por la calle Ameghino con una inversión de casi 4 millones de pesos”.

“Estamos saldando deudas, deudas que generaron otros gobiernos y que dañaron gravemente al sistema de salud” afirmó la Mandataria y explicó que “firmamos el convenio para que la obra social salde una deuda de casi 100 millones de pesos que tenía con los hospitales”.

Además, Bertone recordó que “creamos por ley el laboratorio del Fin del Mundo, que permitirá la producción pública de medicamentos y su envío al resto del País”. “Implementamos el sistema de turnos web para los centros de salud y hospitales, y vamos a continuar a paso firme con la implementación del sistema de gestión hospitalaria”, agregó.

“Quiero una atención pública distinta a la que tenemos hasta ahora”, declaró la Mandataria y comentó que “no soy médico, pero si lo fuera, trataría de ser el mejor, así como intento ser la mejor gobernadora que haya tenido Tierra del Fuego”.

“Sé que a veces no se pueden curar las enfermedades, pero sí se puede aconsejar, acompañar y ser solidario; yo creo en eso, y les pido que me ayuden a transmitirlo a quienes trabajan en el sistema de salud”, dijo, a la vez que señaló que “los actos sublimes son producto del esfuerzo de todos, quiero que el esfuerzo de todos se vea plasmado en favor de los ciudadanos que son quienes nos pagan los sueldos a todos”.

Los vehículos y materiales entregados al sistema de salud fueron 5 camionetas Ford Ranger y 2 utilitarios Peugeot Partner, que serán distribuidas en las 3 ciudades; 50 televisores LED Smart de 43 pulgadas y 50 computadoras ‘all in one’ que serán utilizadas en el HRU; una secadora y una lavasecadora para el CAT; 12 sillones odontológicos, 6 para Ushuaia y 6 para Río Grande; 4 radiovisógrafos, 2 para Ushuaia y 2 para Río Grande; 2 analizadores de sedimentos de orina, uno para cada hospital; 12 cámaras intraorales, 6 para Ushuaia y 6 para Río Grande; 2 compresores odontológicos y un cardiodesfibrilador automático para Ushuaia; 2 medidores de presión intracraneana, uno para cada hospital; y equipamiento de kinesiología y 10 sillas de rueda para el HRRG.