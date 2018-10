BERTONE RECHAZÓ EL PAGO DE UNA COMPENSACIÓN POR LA ELIMINACIÓN DEL FONDO SOJERO

La gobernadora Rosana Bertone aseguró que la provincia no aceptará la compensación parcial dispuesta por Nación ante la eliminación del Fondo de la Soja.

“La provincia ya judicializó el tema. No estamos pensando si aceptamos o no. Queremos el monto total”, afirmó. También cifró las expectativas en el tratamiento de dos proyectos por parte del Senado que apuntan a restituir el Fondo sojero.

“Esperamos que haya una sentencia. No son de un día para el otro, pero somos 5 provincias que hemos demandado a la Nación. Para nosotros no es correcto la manera que se ha realizado. No podemos aceptar pagos parciales una vez que se ha judicializado”, explicó.

Además, mencionó que “tenemos muchas expectativa puesta en el Senado de la Nación donde hay dos dictámenes para tratar en el recinto con respecto a la devolución del fondo sojero. Tiene prioridad y preferencia para la próxima sesión en Senadores. Esperamos que se pueda tratar y después se corregirá el presupuesto”.

Por otra parte, se refirió a la discusión por el Presupuesto 2019 en la provincia. “El debate del presupuesto en la provincia tiene que esperar a que se dé el debate en comisión en el Senado. Hay ciertas discusiones que no se dieron en diputados”, expuso.