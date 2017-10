Bertone y el gobernador de Salta brindaron una conferencia de prensa

Urtubey: “necesitamos diputados que respondan a los intereses de sus provincias y no de estructuras nacionales”

La gobernadora Rosana Bertone destacó la presencia en Tierra del Fuego del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien participará como expositor del primer Foro de Inversiones y Negocios organizado por el Gobierno provincial. En conferencia de prensa brindada este lunes, Bertone valoró “la visión que tiene Juan Manuel de su provincia y de la Argentina en general, y para nosotros es muy importante escucharlo” y no dudó en afirmar que el mandatario salteño “es claramente uno de los presidenciables de la Argentina” y que “para mí, es un honor como justicialista tener en las filas de nuestro partido a alguien con su trayectoria, templanza y coraje”.

Por su parte, Urtubey confirmó que “nosotros estamos trabajando junto a Rosana y a otros gobernadores en generar condiciones para que a la Argentina le vaya bien” y en ese marco elogió la realización del Foro de Inversiones por tratarse “del primero que se realiza fuera de Buenos Aires y para nosotros es importantísimo atraer inversiones, y esto nos va a generar condiciones para que esas inversiones lleguen”.

“Todo este trabajo que hacemos, lo que busca es que la Argentina pueda despegar en serio” agregó Urtubey, y en ese contexto “queremos ser honestos: tenemos una representación política y vamos a trabajar para que en dos años podamos ser una alternativa que aún no tiene nombre propio. Primero debemos construir el espacio y al final, el mejor de nosotros deberá competir”.

Respecto al rol que juega la ex presidenta Cristina Fernández en este armado político, Urtubey recordó que más allá de que “es una dirigente que debemos respetar, ella decidió construir un espacio alternativo diferente al peronismo, y nosotros tenemos una responsabilidad como dirigentes peronistas de construir nuestro propio espacio, generar las condiciones y competir”.

Acerca de la relación que mantienen los gobernadores peronistas con el Ejecutivo nacional, el Mandatario reconoció que “nosotros tenemos una buena relación, con un gobierno nacional que tomó la decisión de conversar y nosotros que colaboramos con esa forma de entender la Argentina. Ahora hay que lograr que eso se transforme en un éxito para la gente, en términos de calidad de vida y de condiciones que todavía están pendientes en la Argentina”.

Elecciones de medio término: “lo que queremos es que nuestros representantes se ocupen de los temas de sus provincias”

El Gobernador salteño consideró un error “importar a nuestras tierras los debates que hacen en Buenos Aires” siendo que “en Salta, como también en Tierra del Fuego, lo que queremos es que nuestros representantes se ocupen de los temas de sus provincias, más allá de las grandes discusiones”.

“A mí me encantaría tener representantes que vayan al Congreso a hacer gestiones para que a mi provincia le vaya mejor. Lo demás, es una discusión que la vemos por la tele, con matices de espectáculo” sostuvo.

Reclamo de Buenos Aires por más fondos: “hay que discutir la coparticipación de toda la Argentina”

En cuanto al reclamo de la provincia de Buenos Aires por más fondos coparticipables, Urtubey advirtió que “se debe discutir la coparticipación de toda la Argentina, y no sólo de la provincia de Buenos Aires, porque es un error pretender solucionar las cosas por partes” y que esa discusión “debe darse en el Congreso nacional y no en la Corte Suprema de Justicia”.

“Nosotros (por los gobernadores peronistas) estamos dispuestos a conversar y colaborar con una lógica constructiva” aseguró.

El Mandatario no olvidó mencionar también la importancia que los resultados de las próximas elecciones tendrán en esa discusión, ya que “cuanto más fortalecidos quedemos nosotros en nuestras provincias, naturalmente eso nos dará más o menos fuerza en ese debate”.

Por un nuevo Peronismo “institucionalizado, moderno, republicano y democrático”

Consultado acerca del futuro del Justicialismo, Urtubey entendió que “hay que ir a un Peronismo institucionalizado, moderno, republicano, democrático y que entienda el tiempo en que vivimos” por lo que insistió en la necesidad de “generar condiciones y reglas de juego para participar todos los que queremos ser parte de este espacio común”, y que recién después, “cuando llegue el momento de discutir los liderazgos, se hará por las vías democráticas”.

“Pero si ponemos primero el carro y detrás los caballos, nadie quiere estar” advirtió, y recordó que en el 2015 “ganamos en algunas provincias y perdimos en otras, básicamente donde el Peronismo no entendió el mensaje de la gente y pretendió ir contraculturalmente; porque la sociedad no se va a dejar llevar por la decisión de los dirigentes. Por eso digo que hay que ir a procesos de mayor democratización”.

Al evaluar la actual gestión de Mauricio Macri, Urtubey destacó que “se han identificado problemas y que la Argentina ha encarado un debate que tiene mucho más que ver con la realidad concreta que con una construcción que en algunas cosas era irreal”.

“Me parece que uno de los elementos importantes es la integración de la Argentina, en el contexto no sólo regional sino internacional” dijo, y anotó que el País “debe caminar para recuperar su vinculación con el mercado de capitales, porque sin capacidad de financiamiento, no sólo para el sector público sino esencialmente para el privado, no se va a crecer ni a desarrollar”.

Acerca de la posibilidad de que en la Argentina se lleve adelante una flexibilización del régimen laboral, Urtubey advirtió que “se está planteando un debate sobre algo que no sabemos qué es” y que “por eso es importante tener representantes que vayan al Congreso que tengan su atadura en la representación genuina de la gente de sus provincias más que a las grandes estructuras nacionales, para tener mayor seguridad”.

“En línea con lo que planteaba Rosana, me parece que hay que ir hacia políticas que permitan incluir dentro del mundo del trabajo a enormes sectores de la población que hoy están fuera del sistema”, pero aclaró que “esto no se hace con flexibilización laboral, sino con dejar de castigar al empleador en términos de generación de mano de obra”.

Consideró por tanto que “lo que debemos hacer es incentivar la generación de empleo, no desincentivarla” y que “en alguna medida, todo el sistema de cargas parafiscales, las cuales hoy castigan mucho la generación de trabajo registrado en la Argentina, es lo que debemos modificar”.

Por su parte, la gobernadora Rosana Bertone manifestó que “como peronistas tenemos que interpretar la fragmentación que vive la sociedad”, porque “el Peronismo ha sido muy relacionado al mundo del trabajo y hoy la fragmentación que existe en nuestras ciudades y en los grandes centros urbanos de todo el país, de los que no tienen trabajo, de los trabajadores informales y de los formales, es una cuestión que a nosotros se nos ha escapado”.

En ese sentido reconoció que “hasta que nosotros no podamos, nuevamente representar a toda esa fragmentación que tenemos en la sociedad, va a ser difícil que avancemos; por eso, como dice Juan Manuel, tenemos que buscar la manera de poder llegar a todos nuevamente”.

Sobre de la decisión de la fórmula Sciurano-Bodyajian de bajar sus candidaturas en estas elecciones, Bertone dijo que “no podemos juzgar las decisiones personales de los dirigentes”, pero que “creemos que ahí hay un gran electorado que optó por una alternativa local, y nosotros con nuestros candidatos Laura Colazo y Luís Vázquez, estamos instando a todos los fueguinos a que sigan optando por lo local”.

“Toda esta discusión que estamos planteando con el Gobernador (Urtubey) se va a dar en las Cámaras de Diputados y Senadores y queremos tener nuestros representantes, que lleven nuestras posiciones y hagan oír nuestra voz, que es la de los fueguinos”.

Por ello, Bertone pidió “que no nos quedemos enredados en lo que los medios nacionales nos intentan transmitir sobre las figuras de la Provincia de Buenos Aires; porque nosotros somos Tierra del Fuego y vimos que la gente votó como fueguina”.

Estimó que “habrá una gran masa de electores que votaron a Sciurano que van a replantear su voto” admitiendo que “a quién no le gustaría que algunos de esos votos vayan a nuestra fuerza política; pero esa es una decisión de cada uno porque el ciudadano es muy libre para votar”.

“Nosotros tenemos que demostrar que realmente somos la opción local que puede representar a los fueguinos” añadió la Mandataria, y aseguró que “estamos haciendo todo lo posible para llegar a cada ciudadano, tanto a través de los medios como en una relación cara a cara y también con el trabajo de todos los días”.

Puso como ejemplo que “estamos encarando la obra pública más grande que se haya visto en esta Provincia, porque vamos a invertir 8 mil millones de pesos”, y que “si la gente pone esto en consideración tendremos una oportunidad concreta; pero tenemos que convencer a los fueguinos, incluso a aquellos que hayan votado a este show nacional al que estamos asistiendo”.

“Seguimos insistiendo en que el votante replantee su voto y se vuelque a una opción local”, concluyó Bertone.