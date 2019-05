EL DEPORTE COMO POLÍTICA DE ESTADO. LA ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO “CHACRA IV” CONTARÁ CON UN ESPACIO PROPIO

La gobernadora Rosana Bertone encabezó este lunes en Río Grande la firma del convenio marco por el cual el I.P.V cederá en comodato a la Asociación de Taekwondo “Chacra IV” un espacio cubierto para que puedan realizar sus actividades.

La Asociación de Taekwondo “Chacra IV” cuenta con más de 20 años de existencia jurídica y, actualmente la integran alrededor de 300 socios en Río Grande, 120 en Tolhuin y 70 en Ushuaia.

Junto a la mandataria estuvieron presentes el vicepresidente del Instituto Provincial de Vivienda, Favio Escobar, el subsecretario de Deportes Dalmiro Naselli, y el presidente de la Asociación de Taekwondo “Chacra IV” Julio Cruz.

La gobernadora comentó que “me gusta este deporte porque simboliza respeto, paz, y estar bien en cuerpo y mente” y recordó que “conozco a Julio (Cruz) desde hace muchos años, empezamos a trabajar juntos, y cuando llegamos a la gestión lo convoqué para que forme parte del equipo de la Secretaría de Deportes”.

“Siempre me comentó del proyecto que tienen planificado y del terreno que le otorgaron y luego le sacaron. Pero como en la vida hay que perseverar en la vida e insistir, el terreno propio tiene que ser un objetivo de Julio, de todos ustedes y mío” expresó la mandataria.

En tal sentido, Bertone explicó que “el IPV resolvió prestarle a la Asociación este lugar hasta tanto logremos otorgarles el terreno y construir el gimnasio”.

La gobernadora citó también los logros concretos que su gestión llevó adelante como el SUM de ATURG, el SUM de APA y el de la Asociación “Reencontrándonos” de la ciudad de Ushuaia.

Asimismo, agregó que “vamos a construir 17 gimnasios, algunos los hicimos desde cero y otros los realizamos desde donde estaban construidos”.

“Les prometo que, en el lugar que me toque estar, voy a trabajar para que tengan su gimnasio propio. Vamos a conquistar lo que queremos: los logros deportivos y los logros de infraestructura”, sostuvo la mandataria.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Dalmiro Naselli, mencionó que “la firma de este convenio es de suma importancia si tenemos en cuenta lo importante que es para una institución deportiva contar con un espacio propio. No me caben dudas que lo van a saber aprovechar porque son unas de las disciplinas que mejor nos representan a nivel nacional e internacional”.

Asimismo, agradeció a la gobernadora “por el apoyo que nos brinda para que desde nuestro lugar podamos poner a disposición herramientas y acciones para que sean aprovechadas por toda la comunidad deportiva”.

Por último, el presidente de la Asociación de Taekwondo “Chacra IV” Julio Cruz recordó que “cuando la gobernadora era diputada fue la única que me atendió cuando en el año 2004 nos quedamos sin hospedaje durante un viaje. Y lo resolvió”.

“Como dirigente deportivo me saco el sombrero con ella porque siempre me atendió y se nota que tiene ganas de gestionar” manifestó Cruz, quien agregó que “cuando le comenté por el tema del espacio, me escuchó y se preocupó por el tema”.

Cruz recordó que “el Municipio de Río Grande en el año 2014 nos cedió un terreno para construir el gimnasio y años más tarde, nos negó la petición de prórroga. A los únicos que nos dijeron que no fue a nosotros. Nos subestimaron sin saber que en la Provincia movilizamos más de 500 socios”.

Por último, destacó que “el espacio que nos cede el Gobierno de la Provincia va a servir para ser un Centro de Tecnificación de Taekwondo, donde se van a dictar clases gratuitas para los chicos de todas las escuelas deportivas con proyección nacional e internacional”.