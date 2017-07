Ex-IPAUSS: La gestión Bertone pagará millonaria deuda de gobiernos anteriores

Son 1500 millones de aportes y contribuciones no abonados por casi tres décadas. Los convenios de pago fueron ratificados por unanimidad por los Directorios de la Caja Previsional y de la Obra Social. “No sólo que no licuamos ninguna deuda, si no que pagamos nuestros aportes y contribuciones al día y las deudas que otros generaron” señaló la Gobernadora.

La gobernadora Rosana Bertone ratificó el viernes los convenios de pago por los cuales se abonarán unos 1500 millones de pesos a la Caja de Previsión y a la Obra Social de la Provincia, en concepto de aportes y contribuciones adeudados durante más de tres décadas por gestiones anteriores.

De los 1500 millones de pesos – que se abonarán en 180 cuotas – 505 irán a la Caja de Jubilaciones, y 952 millones a la Obra Social. El importe correspondiente a cada una de las 180 cuotas acordadas será descontado directamente de la coparticipación, evitando así que a futuro se pueda suspender el pago.

Estos convenios de pago fueron aprobados por unanimidad por los Directorios de ambos Organismos.

“Hoy damos un paso fundamental para honrar una deuda de casi 1500 millones de pesos que le vamos a pagar a la Obra Social y a la Caja de Previsión” señaló la gobernadora Rosana Bertone. “No sólo que no licuamos ninguna deuda, si no que pagamos nuestros aportes y contribuciones al día, y pagamos las deudas que otros generaron” remarcó.

La Mandataria comparó la situación del ex IPAUSS al momento de asumir su gestión “donde los jubilados tenían que ir al juzgado para poder cobrar” con la de un año y medio después: “hoy los jubilados ya no van a Tribunales, sino que van al cajero como corresponde y como se merecen”.

Bertone aclaró que para poder alcanzar esta previsibilidad, donde el 75 por ciento de los jubilados cobran sus haberes el quinto día hábil de cada mes “no nos quedamos en el lamento o en el reproche por la herencia recibida”, sino que “nos pusimos a trabajar y le dijimos a la gente la verdad” al tiempo que “tomamos decisiones con el acompañamiento de la Legislatura”.

La Mandataria reconoció además el esfuerzo del equipo de Gobierno y de los trabajadores “para que la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego y la Caja de Previsión Social de la Provincia crezcan fuertes y sólidas para las actuales y futuras generaciones”.

“De esta manera entendemos la tarea de gobernar que nos encomendó el Pueblo de Tierra del Fuego: actuando con responsabilidad, cuidando a nuestra gente y honrando las deudas que otros nos dejaron sin quejarnos, porque nos es con quejas sino con convicción y compromiso como se logran los objetivos” concluyó la Gobernadora.

Por su parte, el secretario General de ATE Carlos Córdoba, presente en el acto junto a otros dirigentes, sostuvo que “para nosotros es muy importante que el Gobierno empiece a cumplir con esto que había prometido en campaña, además de la deuda histórica de los 208 millones que también reconoció”.

En tanto Marcelo Córdoba, secretario de la seccional Río Grande, dijo que “este acto encabezado por la Gobernadora tiene que ver con cumplir el rol de la política: honrar las deudas y bregar por las necesidades, los servicios y la responsabilidad social que tiene el Estado. Ese rol es el que deberían haber tenido todo los gobiernos que pasaron. Esto viene a poner un marco de justicia y lo esperábamos desde hace mucho”.

Finalmente Hugo Hernández, integrante de la Comisión Directiva de UPCN, celebró “la vocación de pagar las deudas” demostrada por el Gobierno “que consideramos muy positiva”, y destacó la medida de retener directamente de la coparticipación los importes de las cuotas “para que ningún otro gobierno en el futuro deje de pagar”.