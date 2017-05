Inauguración del CICRE – Patagonia Sur. Bertone: “Estamos consolidando un nuevo paradigma en materia de seguridad”

La gobernadora Rosana Bertone encabezó –este lunes- el acto de inauguración oficial en Tierra del Fuego del Centro de Inteligencia Criminal Regional (CICRE) para la Patagonia Sur, organismo que tiene como objetivos reforzar la investigación y prevención de los delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el terrorismo y el ciberdelito.

Junto al secretario de Seguridad de Nación, Eugenio Burzaco; el secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman; y el subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo, Juan Patricio Furlong, la Mandataria destacó que la apertura del CICRE “es un hecho histórico para nuestra región” porque es “la primera vez que todos los responsables de la seguridad de la Patagonia Sur aunamos esfuerzos para combatir el delito complejo”.

“Hoy ratificamos en nuestra Provincia la conducción política de la seguridad” subrayó la titular del Ejecutivo, señalando en tal sentido que en el CICRE “confluirán todas las fuerzas federales presentes” en Tierra del Fuego, además de “la Policía, el Servicio Penitenciario y los representantes de las fuerzas de seguridad de Santa Cruz”.

Bertone recalcó también que “este espacio es fruto de la gestión junta entre la Provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación”, y que lograrlo “demandó mucho esfuerzo, pero valió la pena”.

“Estamos consolidando un nuevo paradigma en materia de seguridad en la Provincia” afirmó la Gobernadora, y ratificó que “nuestro es objetivo es darle un salto de calidad” a las políticas en esta materia “y a las instituciones provinciales dedicadas a la investigación y a la conjuración del delito complejo, invirtiendo como nunca en equipamiento”.

“Un día muy feliz”

El secretario de Seguridad de Nación, Eugenio Burzaco, expresó por su parte que “para nosotros este es un día muy feliz” y recordó que el 31 de octubre pasado “firmamos acá un convenio para arrancar este trabajo conjunto, y en menos de 6 meses tenemos abierto el tercer CICRE del País”, habida cuenta que existen ya el del NOA (en Jujuy) y el del Centro (La Pampa).

El funcionario explicó que este tipo de centros posibilita que “las fuerzas federales y las provinciales trabajen juntas para entender el delito complejo y que detrás de una mula, o un camión con cargamento, hay bandas criminales que operan, y que si no logramos desarticularlas nos quedaremos siempre con el último eslabón de la cadena”.

“Lo que hace el CICRE es juntar información, elaborar una base de datos, hacer análisis de la información junto con la gente de la Dirección de Inteligencia Criminal, y comprender mejor cómo es el fenómeno del delito para desarraigarlo de su estructura básica” añadió.

El secretario de Seguridad de Nación agradeció a la Gobernadora “por todo su apoyo” y destacó el trabajo realizado en la Provincia “en tiempo récord”, y que las autoridades de Tierra del Fuego “tienen un equipo de trabajo a su disposición”.

“Un espacio para trabajar a favor de los ciudadanos”

El secretario de Seguridad Interior de la Nación, Gerardo Milman, también destacó la posibilidad de “haber trabajado en conjunto aunque no somos del mismo signo político”, situación que “no nos ha puesto ninguna traba para que en poco tiempo hayamos concretado esto que, sin duda, no es un beneficio para la política, si no un espacio para trabajar a favor de los ciudadanos de Tierra del Fuego y de Santa Cruz”.

Además celebró que en el encuentro inaugural “estén presentes legisladores oficialistas y opositores, porque muestra que en el camino en materia de seguridad las diferencias políticas no tienen que ser un inconveniente sino para enriquecer la mirada que tenemos; porque la ciudadanía espera de nosotros que, en este tema, no nos peleemos sino que trabajemos todos juntos”.