Jornada de limpieza en Playa Larga

Organizada por la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia, se realizó el sábado una nueva jornada de limpieza en la Reserva Playa Larga, donde se recolectaron alrededor de 100 bolsas de residuos que fueron llevados al relleno sanitario.

Esta área es parte de una Reserva Provincial y una zona muy concurrida por la población los fines de semana. Es un espacio privilegiado para pasar un día en la naturaleza. Lamentablemente, suelen encontrarse gran cantidad de residuos dejados en las zonas de acampe y fogones. La Dirección General de Áreas Protegidas y Biodiversidad, dependiente de la Secretaría de Ambiente, organiza cada sábado actividades de limpieza. En esta oportunidad se convocó a toda la comunidad a participar.

El objetivo de estas jornadas es dejar el sitio en las mejores condiciones posibles, para que quien vaya a pasar el día allí se vea motivado a dejarlo igual o mejor que como lo encontró. Es una actividad que se organiza desde la Secretaría para mejorar el estado de los espacios naturales pero debe observarse que no es la tarea de los guarda parques ni de los brigadistas ni de los profesionales de las diferentes áreas técnicas limpiar estas zonas. Por eso es clave la concientización y sensibilización de la población en este sentido.

La presencia de residuos no sólo contamina el ambiente y puede enfermar a la fauna local, si no que estropea estos espacios de recreación. Asimismo, cabe recordar que no hay servicio de recolección de residuos en el campo. Es decir, no pasa el camión recolector por las zonas de acampe. Es muy importante que cada cual regrese con sus residuos.

Desde la Secretaría de Ambiente se impulsa la campaña de concientización “Volvé con tus residuos. Cambiá la historia”, apuntando a lograr que toda la población se involucre en el cuidado colectivo de nuestro ambiente y espacios naturales.