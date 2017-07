La Gobernadora entregó equipamiento al Centro de Formación Laboral “Gral. Manuel Belgrano”

La gobernadora Rosana Bertone, junto al ministro de Educación Diego Romero, entregaron el lunes en el Centro Cultural “Yaganes” de Río Grande materiales, herramientas y computadoras al Centro de Formación Laboral “Gral. Manuel Belgrano”.

A través del Ministerio de Educación, el Gobierno de la Provincia gestionó fondos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en su línea “Plan de Mejora”, que busca brindar todas las herramientas de planificación de las políticas educativas.

El monto total es de $285. 000 pesos y fue destinado a la compra de materiales, herramientas y computadoras para equipar al Centro de Formación Laboral “Gral. Manuel Belgrano”, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y profesional de toda la comunidad que se desempeña en esa institución.

Al respecto, la gobernadora Rosana Bertone agradeció la posibilidad “que me dieron de poder realizar esta entrega”, y recalcó que “nosotros asumimos la gestión y no teníamos en casi ninguna de las áreas nacionales, las rendiciones de los fondos que se habían ejecutado y que no se habían ejecutado”.

En tal sentido, la Gobernadora señaló que “salimos adelante gracias a un trabajo persuasivo y persistente porque, reconstruir una gestión de ocho años que no era la nuestra sin saber qué es lo que habían querido hacer, no es nada fácil”.

“Hoy desde el Ministerio de Educación y desde la Provincia estamos al día con todas las instituciones nacionales y podemos presentar estos proyectos en el INEC y, a medida que vamos haciendo las rendiciones, vamos rápidamente presentado nuevos pedidos” señaló Bertone.

En tal sentido, mencionó que “éstos son los resultados que se logran cuando el Estado organiza la gestión y cuando se comprometen los funcionarios de la planta permanente y políticos” y destacó el trabajo que realizan en el Centro de Formación Laboral porque “sabemos del esfuerzo que hacen para lograr una formación laboral que es tan necesario”.

Además, la Mandataria comentó que “con el ministro de Educación Diego Romero, estamos trabajando en la creación de nuevas escuelas técnicas en nuestra provincia porque es lo que más nos remarca nuestra población”.

Por su parte, el titular de la cartera educativa, Diego Romero, señaló que “ha sido una gestión impactante porque se trata de maquinarias de muy buena calidad”.

Romero enumeró algunos establecimientos que han adquirido equipamiento como “el Cens de Ushuaia, los polivalentes de ambas ciudades, el Cent 35 de Río Grande, la escuela técnica de Ushuaia”, y agregó que “todas las escuelas van recibiendo el equipamiento que debería haber sido normal y habitual pero que no lo podían recibir porque estas rendiciones estaban pendientes”.

Por su parte, el director del Centro de Formación Laboral, “Gral. Manuel Belgrano”, Prof. Hugo Monasterio expresó que “estoy muy contento porque necesitábamos de este equipamiento, es muy importante porque vamos a poder ofrecer una mejor calidad tanto para el alumno como para el docente. Estoy muy agradecido con la gobernadora Rosana Bertone y con el ministro de Educación, Diego Romero”.

Junto a la gobernadora Rosana Bertone y al ministro de Educación, Diego Romero, estuvieron presentes las legisladoras Myriam Martínez y Andrea Freites, la concejal Laura Colazo, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Provincial, personal del Ministerio de Educación y del Centro de Formación Laboral “Gral. Manuel Belgrano”.

Lista de materiales:

3 terrajas de ½ pulgada a 1 pulgada

2 termofusoras

4 llaves stilson N° 142

4 atornilladoras inalámbricas

2 morsas cadena hasta 1 pulgada

2 pinzas pico loro

1 juego de llaves fijo

2 pinzas de corte de caño PVC

2 tijeras de corte de caño PVC

2 terrajas para caño de PVC

1 soldadora de arco SE-350 T trifásica

3 soldadoras de arco monofásicas sincrolam

2 amoladoras angulares DWE 4010- REX

1 amoladora angular 7 pulgadas D28491 180 milímetros 220 vatios

1 taladro perforador banco profesional

1 amoladora de banco 350 vatios 200 milímetros

3 soldadoras invertir 210 amperes

2 taladros percutor 13 milímetros 680 vatios HP 1640

2 fresadoras de mano 1100 vatios

2 caladoras sierra pendular 7 velocidades

1 taladro perforador de banco 1/3 HP BT

1 ingletadora

1 rotomartillo taladro percutor

1 máquina de coser overlock de 5 hilos

8 CPUS con teclado, mouse y parlantes.