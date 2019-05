LA GOBERNADORA FIRMÓ EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL “PLAN DE REHABILITACIÓN URBANA CHACRA IV”. BERTONE: “ESTAS OBRAS SON PARA LA GENTE Y GENERAN PUESTOS DE TRABAJO”

La gobernadora Rosana Bertone firmó este jueves el contrato para la ejecución de obras de embellecimiento del barrio Chacra IV de Río Grande. La empresa Dicon S.R.L llevará a cabo la ejecución del “Plan de Rehabilitación Urbana Chacra IV Macizo J1 Renglón 1”, para lo cual el gobierno destinó 39.588.669 de pesos. La obra tiene un plazo de 300 días corridos.

Por otra parte, la empresa JLC Constructora S.A ejecutará el “Plan de Rehabilitación Urbana Chacra IV Macijo J1 Renglón 2”, con una inversión de parte del gobierno de 61.265.625 de pesos con un plazo de 300 días corridos.

La gobernadora Rosana Bertone comentó que “hace muchos años que tenemos esta idea de poder llevar adelante un embellecimiento del barrio” y celebró que “hoy se puede hacer realidad”.La mandataria aseguró que “conozco mucho este barrio, porque cuando era trabajadora del IPV, lo he caminado y sé cómo vive la gente”.

Además, recordó que “tuvimos una muy buena experiencia cuando el arquitecto Luis Cárdenas fue presidente del IPV y llevamos a cabo la refacción de las 300 viviendas de Bahía Golondrina en Ushuaia. Dicha obra les cambió la vida a los vecinos, fue un antes y un después para ellos”.

La mandataria agradeció a las contratistas “por la confianza”, e informó que “esta obra ya tiene los fondos imputados presupuestariamente”. Dichos fondos provienen “de la emisión que hicimos; bonos que son aplicados íntegramente a obras de infraestructura que al mismo tiempo, sostienen el nivel de actividad de la mano de obra de la construcción”.

También mencionó que con esos bonos se llevaron y llevan a cabo obras públicas concretas como la red de fibra óptica, los gimnasios, la ampliación del Hospital de Ushuaia, y el Microestadio de Río Grande, entre otras.

“Yo vine a la política a aportar, no pongo palos en la rueda a nadie. No le armo piquetes a nadie, no corto rutas ni prometo cosas que no voy a poder cumplir. Espero que la clase política apoye este tipo de obras que generan puestos de trabajo, y que no son para este gobierno, sino que son para la gente que vive en estos edificios” sostuvo Bertone.

Por su parte, el presidente del IPV Gustavo Vázquez destacó que “los vecinos son los que hoy van a disfrutar estas obras que se llevan a cabo por decisión de la gobernadora por impulsar esta ley, por la cual se destinan $240 millones de pesos al IPV para hacer estas obras en Chacra II y Chacra IV”.

El funcionario recordó que “los vecinos esperan estas obras desde hace más de 20 años y esto repercute en la calidad de vida de ellos. Ha sido un trabajo muy arduo, en un contexto económico que todos conocemos, pero hoy llegamos a esta etapa así que estamos muy contentos”.

Estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Paula Gargiulo, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Walter Abregú, vecinos del barrio, y medios de comunicación.