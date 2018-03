MUNICIPIO DE USHUAIA TRANSFIRIÓ EL PREDIO A LA PROVINCIA. LA ESCUELA EXPERIMENTAL “LAS GAVIOTAS” YA TIENE SU TERRENO PROPIO

La gobernadora Rosana Bertone presidió –este martes- el acto de cesión a la Provincia por parte del Municipio de Ushuaia, del predio que será destinado a la construcción de la Escuela Provincial Experimental “Las Gaviotas”, acuerdo que fue rubricado por la Mandataria fueguina y el intendente Walter Vuoto.

Se trata de la parcela 4 del macizo 3E de la sección Q, ubicada frente a las calles 11 de septiembre, San Luís y Misiones, cuya superficie es de 2.200 metros cuadrados.

La escuela creada en el año 2003 tiene una matrícula de 115 alumnos y 10 docentes. A partir de este compromiso conjunto que se plasma en la firma de la escritura, podrán finalmente contar con su propio edificio para seguir creciendo con su innovadora propuesta educativa.

“En un día tan especial quiero agradecer, en primer lugar, al Intendente de Ushuaia por otorgar esta escrituración a título gratuito a favor de la Provincia como paso esencial para llevar adelante la ejecución de esta obra tan reclamada por los docentes, padres y alumnos de “Las Gaviotas” señaló la Mandataria.

Bertone también destacó “el trabajo conjunto de todas las partes para llegar a esta firma, al Concejo Deliberante, al Concejal Juan Carlos Pino, a las autoridades de la Escuela, y por supuesto a la Fundación London Supply que dispuso recaudar los fondos en una jornada solidaria y donarlos para este proyecto”.

“Primero no contábamos con los recursos, pero desde la empresa London Supply me hablaron y me mostraron las iniciativas educativas que llevan adelante en la provincia de Misiones, y le preguntamos si estaban dispuestos a compartirla con nosotros” relató, para señalar que a partir de entonces, y con el aval de las escuelas experimentales, “se realizó una jornada solidaria que posibilitó una recaudación muy importante de fondos (990.228 dólares) para realizar la construcción del edificio”.

Bertone celebró que “compartamos un mismo pensamiento cuando se trata de la Educación, seamos del espacio político que seamos” puesto “es un ejemplo de que se pueden trabajar y resolver los problemas de manera conjunta”.

“Ahora vamos por la construcción de la obra” resaltó, para señalar luego que “ya tenemos los planos listos y todo lo necesario para hacerlo”; por lo que se comenzará a hacer los trabajos de preparación del suelo, a los efectos de que se pueda iniciar la construcción finalizada la temporada invernal.

“Las relaciones institucionales están fuertes”

“Me pone muy contento estar al lado de la Gobernadora, firmando el título (de propiedad) para los alumnos, porque más allá de lo sucedido estos años las relaciones institucionales siguieron fuertes, y esto es fruto de ello”, expresó el intendente Vuoto.

El Mandatario capitalino aseveró que valora “la formación de los niños en estas escuelas” y anotó que “no es casualidad que hayan sido impulsadas en el 95, con Mario Daniele como Intendente, y que hoy volvamos a reivindicarlas”.

Subrayó que en las escuelas experimentales se brinda “una educación integral, de valores, para los niños; y espero que pueda seguir fortaleciéndose” razón por la cual agradeció a Bertone “la decisión política de avanzar en estas cuestiones que habían sido dejadas de lado y que constituía una deuda pendiente que el estado tenía con éstas”.

El jefe comunal agradeció al presidente Juan Carlos Pino “por estar trabajando activamente en todo lo relacionado con la educación experimental” lo mismo que a “Hugo (Romero) por acompañarnos en todas las decisiones adoptadas para avanzar y lograr que la educación esté en un primer plano”.

“Estamos avanzando”

El Director de la Escuela Experimental “Las Gaviotas” expresó su satisfacción por el hecho y comentó que “vivimos todo este proceso con mucha ansiedad y felicidad” porque “vemos que estamos avanzando ‘a ojos vistas’, como dicen los cuentos; así que estamos muy felices”.