NUEVA ENTREGA DE LLEGÓ EL GAS PARA VECINOS DE RÍO GRANDE

La gobernadora Rosana Bertone participó de la entrega de 40 pagos en concepto de inicio de obra y 12 finalizaciones de la misma. El Gobierno de la Provincia ha invertido hasta este momento, $31.229.789 de pesos.

A través del decreto N°70/18, se creó el programa provincial “Llegó el Gas”, cuya finalidad principal es poder ayudar a los usuarios que hoy reciben subsidio a los consumos residenciales de gas licuado del petróleo, y por cuyos domicilios se encuentren finalizadas las obras de tendido de red de gas domiciliaria, para que puedan acceder a la red de gas natural, colaborando con los gastos en concepto de materiales, artefactos y honorarios de matriculados.

Hasta el día de hoy, 430 familias han sido beneficiadas por este programa, de las cuales 200 ya han obtenido la aprobación por parte de la empresa Camuzzi Gas del Sur, y cuentan hoy con gas natural en sus domicilios, cumpliendo de esta manera con el objetivo principal de este programa.

Al respecto, la gobernadora Rosana Bertone expresó que “es un momento de alegría y para compartir. Siempre pensamos en la soberanía energética, y tener una red de gas natural extendida en toda la provincia forma parte de esta soberanía energética que necesita la provincia”.

Asimismo, recordó que “durante muchos años trabajo para que esto sea una realidad, cuando fui diputada empecé a percibir que se hacían grandes gasoductos pero que no se realizaban las redes de los barrios”.

En tal sentido, comentó que “cuando fui senadora integré el Fideicomiso Austral y me sentía humillada cuando presentaba ante la administración de la ex gobernadora Fabiana Ríos, la petición por escrito para que se hagan las redes y me recibían con una rotunda respuesta negativa”.

“Este programa es una gran oportunidad que mejora la calidad de vida”, manifestó Bertone, quien agregó que “aunque estemos en este momento difícil para el país, me gusta que podamos estar un poco mejor en Tierra del Fuego”.

Por su parte, el ministro de Economía, José Labroca, señaló que “es uno de los momentos más gratificantes de mi tarea como ministro porque esto es para el vecino que tiene un problema histórico”.

Por último, mencionó que “ya hay 700 familias inscripitas en el programa y más de 400 familias que ya recibieron la ayuda”.

Estuvieron presentes ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo Provincial, el senador nacional José “Nato” Ojeda, la legisladora Andrea Freites, vecinos, y medios de comunicación.