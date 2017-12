PAZ Y UNIÓN. POSITIVO ENCUENTRO DE LA GOBERNADORA CON LOS INTENDENTES DE TIERRA DEL FUEGO

Luego del fallo del Superior Tribunal de Justicia determinando la potestad de la Provincia en el cobro del impuesto inmobiliario,a gobernadora convocó a todos los intendentes. Se avanzó en el Consenso Fiscal que se debatirá mañana en la Legislatura provincial.

Durante la mañana del jueves, la gobernadora Rosana Bertone, junto a su equipo de ministros, recibió en Casa de Gobierno al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto; de Río Grande, Gustavo Melella; y a los representantes del municipio de Tolhuin. En la misma se analizó la situación política y económica de la Nación y de la Provincia, así como el reciente fallo judicial sobre el impuesto inmobiliario y el Consenso Fiscal.

Sobre el encuentro, la gobernadora Rosana Bertone analizó: “mantuvimos una reunión positiva con los Intendentes de Ushuaia Walter Vuoto, de Río Grande Gustavo Melella y el equipo del Intendente de Tolhuin Claudio Queno, mostrando que frente a las dificultades que atraviesa el país y la provincia el diálogo y el trabajo conjunto son el mejor camino. Entendemos el planteo de los Intendentes, que adelantaron su intención de apelar el fallo por el impuesto inmobiliario. Eso no obstaculiza el diálogo político y el trabajo conjunto que debemos realizar para, entre todos, sacar a Tierra del Fuego adelante”.

Luego del encuentro, que también fue definido como muy positivo por los intendentes y los representantes del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete de Ministros, Leonardo Gorbacz se expresó en el mismo sentido, calificando a la reunión como “muy buena” y señalando “la necesidad de trabajar en el Consenso Fiscal y de trabajar en conjunto para que esa situación afecte lo menos posible a los trabajadores de Tierra del Fuego y a los servicios que presta el Estado Provincial y los Estados Municipales”.

EL DEBATE SOBRE EL IMPUESTO INMOBILIARIO

También durante la reunión de trabajo conjunto, se analizó el impacto del reciente fallo del Supremo Tribunal de Justicia sobre el Impuesto Inmobiliario. En dicho fallo, el máximo tribunal del Poder Judicial de Tierra del Fuego determinó la potestad de la Provincia para el cobro del mismo.

Sobre la decisión de los intendentes de continuar con el proceso judicial en una instancia superior, Leonardo Gorbacz señaló: “Nosotros somos respetuosos de la Justicia y de sus tiempos, y de la decisión que puedan tomar los intendentes en ese sentido; pero pretendemos que eso no obstaculice el diálogo para seguir trabajando en conjunto sobre todos los temas. Así que la Gobernadora les ofreció ese espacio de diálogo, que puedan seguir reuniéndose los equipos técnicos, que se puedan ver alternativas, inclusive con el tema del impuesto inmobiliario, sin perjuicios de las acciones que los intendentes estén resueltos a hacer”.

Al salir de la reunión, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto informó a los medios presentes: “Hoy hay una necesidad permanente de diálogo institucional. El punto de acercamiento fue a partir de la convocatoria a la primera reunión, cuando nosotros nos pusimos a disposición. El fallo lo que implica es una parte más del diálogo que ya se abrió hace un tiempo largo. Nosotros hemos sido los primeros en firmar el consenso fiscal y me parece que es otra etapa más del diálogo. Lo que no hay que permitir es que las diferencias que tenemos, y las responsabilidades que tenemos cada uno, en el caso nuestros defender la autonomía y los recursos municipales que son de los ciudadanos de Ushuaia, impidan que tengamos una mesa de diálogo en la que podamos seguir discutiendo para optimizar recursos y charlar en función de lo que se viene. Hoy la necesidad del diálogo institucional es muy profunda para todas las partes y actores”.

Luego del encuentro, el Intendente de la ciudad de Río Grande Gustavo Melella también se acercó a la prensa para brindar su posición: “En la vida tenés cosas negativas o positivas que ayudan al diálogo. El fallo del Superior Tribunal es un hecho que ayuda a un acercamiento institucional y a un trabajo conjunto. Para nosotros el camino siempre fue el diálogo, y no la instancia judicial. Pero como no lo pudimos solucionar políticamente, lo tuvo que hacer la Justicia. Si se abre un camino de diálogo, también en otras cuestiones institucionales, que sirvan para la Provincia y para todos los vecinos, bienvenido. Seguimos manteniendo nuestro camino, nuestra forma de gestión y nuestra mirada política. Lo que hay es una nueva instancia de diálogo, y eso es positivo”.

Sobre la posición del Municipio de Río Grande, su Intendente señaló: “Nuestra convicción es la defensa de nuestra Carta Orgánica. Lo cual no indica que uno pueda seguir trabajando desde lo técnico en ese y otros temas más que tengan que ver con la economía y con el desarrollo de la Provincia, y así quedamos que vamos a hacer, porque siempre lo hemos dicho. Nuestros equipos técnicos están a disposición de seguir trabajando para que todos estemos mejor”.

CONSENSO FISCAL PARA CUIDAR A TIERRA DEL FUEGO

Tanto los equipos técnicos del municipio de Tolhuin, como de Ushuaia y Río Grande se manifestaron conformes con los avances en el Consenso Fiscal. Walter Vuoto: “Desde la apertura al diálogo que convocó la Gobernadora nosotros hemos sido los primeros en estar y participar, y creo que ese es el camino”.

Sobre la firma del Consenso Fiscal y la posibilidad de acompañar la votación legislativa en el día de mañana, el intendente Gustavo Melella informó: “Nosotros hicimos algunas observaciones y hay algunas que se incorporaron. Así que tengo que hablar con los concejales, que son una importante parte responsable, y con las áreas técnicas nuestras. Pero no habría grandes inconvenientes. Sí había un punto, que es el tema inmobiliario, que por lo que me dijeron el ministro José Labroca y el director ejecutivo de la AREF Luís Capelano, también se modificó; así que eso lo veremos luego con nuestros técnicos. Lo vamos a estudiar, pero cabe la posibilidad de firmarlo si se solucionaban esos puntos que había y que en gran parte ya están solucionados. En enero van a estar trabajando en estas cuestiones equipos técnicos nuestros, del Gobierno Provincial y de Ushuaia y Tolhuin”.

Sobre la posición del intendente de Río Grande sobre la firma del Consenso Fiscal, el Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz precisó: “La no firma del Consenso Fiscal Provincial tiene como consecuencia que no se le pueden conceder los beneficios que están incluidos en el Consenso Fiscal. Eso es claro. La observación que hace Río Grande, que hoy nos manifestaron que en general están de acuerdo con todos los puntos, pero tenían una observación más bien técnico legal sobre el impuesto inmobiliario que podría ser perjudicial para la estrategia jurídica que ellos tienen. Nosotros entendemos que no es así y de hecho Ushuaia lo firmó a pesar de que va a hacer igualmente la apelación. El intendente Melella se comprometió a analizarlo con los concejales y a ver de qué manera pueden firmar haciendo una salvedad sobre ese punto, y poder seguir adelante”.

Para concluir, Gorbacz consideró la presencia y el acompañamiento de los intendentes como altamente positiva y que marca un nuevo tiempo institucional: “Valoramos la presencia como un buen gesto, con una actitud abierta al diálogo. La Gobernadora ha hecho una apertura al diálogo y más allá de tener un fallo a favor, no hemos planteado ningún tipo de triunfalismos, ni hemos tomado medidas unilaterales porque siempre el diálogo es el mejor camino para avanzar, y más cuando hay una situación dificil”.