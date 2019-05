RECLAMO DEL PERONISMO POR MALVINAS. ROSANA JUNTO A CRISTINA POR LA UNIDAD NACIONAL DEL PERONISMO

En la tarde de este martes, dirigentes de todo el peronismo se reunieron en la sede del PJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar en la unidad frente a las elecciones previstas para octubre de este año.

La gobernadora Rosana Bertone participó de la reunión en su calidad de vicepresidenta del Partido Justicialista junto a dirigentes de todo el país. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner concurrió a la sede partidaria, donde se analizó la situación de crisis que vive la Argentina y se avanzó en el armado de la unidad peronista para las elecciones de este año.

Entre los reclamos al Poder Ejecutivo Nacional que se trataron en la cumbre, se señaló la ausencia de convocatoria a los parlamentarios del Mercosur, así como los avances en la Ley Malvinas propuesta por la gobernadora Rosana Bertone.

Durante la cumbre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó que aun teniendo éxito electoral es muy difícil salir de la crisis económica que está dejando Cambiemos, por lo que el peronismo deberá actuar con mucha responsabilidad y con los mejores equipos técnicos para sacar adelante el país. En tal sentido, durante el encuentro también se avanzó en el armado de los equipos técnicos de cara a la campaña electoral.

Concluida la reunión, la gobernadora Rosana Bertone participó junto a José Luis Gioja y a Leonardo Nardini de la conferencia de prensa ante los medios nacionales. Allí se destacó la presencia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la sede partidaria y se detallaron los reclamos al gobierno nacional como la utilización de bases de datos para la campaña electoral, entre otros.

LEY MALVINAS

Por su parte, la gobernadora Rosana Bertone destacó el reclamo que lleva adelante en defensa de nuestras islas Malvinas, así como el envío de un proyecto de ley para que no se considere a Malvinas como Estado Ribereño. También señaló que “desde nuestra provincia nos estamos oponiendo a la política nacional en relación al Reino Unido de Gran Bretaña, que como ustedes saben, tiene una usurpación ininterrumpida de una parte de nuestra provincia. Nos venimos oponiendo sistemáticamente a eso en el Congreso de la Nación, con un proyecto de ley por el que nosotros pretendemos que todos los acuerdos del Ejecutivo nacional, las acciones del canciller Jorge Faurie, los acuerdos, memorándums de entendimientos o como lo quieran llamar, se debatan de cara a la sociedad, y con la representación de los diputados y senadores”.

“Como dice nuestra Constitución Nacional que Malvinas debe ser una política de Estado con acuerdo de los partidos de la oposición, que hoy no hay, y es lo que estamos reclamando. Estamos con presentaciones muy fuertes. No es una cuestión sólo de mi provincia. El pueblo de Tierra del Fuego tiene a las Islas Malvinas en el corazón y estoy convencida que todo el pueblo argentino también. Me he sentido muy acompañada por todos los miembros de mi partido para la sanción de la Ley Malvinas, que ya tiene la firma de 32 senadores nacionales, así que esperamos lograrlo en el Congreso de la Nación” señaló Bertone.