ROSANA BERTONE: “NINGUNA DIFERENCIA PUEDE POSTERGAR LAS PRIORIDADES DE LOS FUEGUINOS”

La Gobernadora Rosana Bertone se refirió en sus redes sociales al rechazo del Gobernador electo Gustavo Melella a concurrir a la reunión convocada para la mañana del día de hoy en la casa de Gobierno, debido a “motivos de agenda”.

A continuación el texto de la publicación de la Gobernadora:

“Hoy estaba invitado el gobernador Gustavo Melella a Casa de Gobierno para continuar en una transición ordenada, atender personalmente los reclamos que la fórmula electa y su equipo han expresado en los medios de comunicación, y solicitarle nos indique en qué podemos colaborar.

“Esta invitación fue una reiteración de la que le hice públicamente y la que le formuló el jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz a Agustín Tita el 12 de julio pasado. Lamentablemente, Gustavo Melella rechazó la invitación, y eso nos deja sin la oportunidad de mejorar el proceso de transición y evitar pérdidas de tiempo frente a una situación social crítica por la caída del poder adquisitivo y la falta de empleo que afecta a todo el país, y de la que nuestra provincia no está ajena.

“En numerosas oportunidades y en momentos trascendentes para la provincia, he invitado a todas las fuerzas políticas a tratar temas de estado, como la defensa de la industria, de los recursos provinciales y de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Lamentablemente siempre tuvo problemas de agenda.

“Me han tocado años difìciles y, con aciertos y errores no me victimicé nunca, no perdí tiempo en hablar de herencias recibidas, y me he hecho cargo de tomar decisiones para lograr la paz social, generar empleo a través de la obra pública, y contener a los más perjudicados por las políticas económicas del actual gobierno nacional.

“La prudencia es una virtud, que también se hace republicana. Ninguna diferencia puede postergar las prioridades de los fueguinos. Espero que la agenda de Gustavo Melella empiece a incluir un espacio de diálogo y de discusión seria sobre el futuro de la provincia con todos los actores, sin exclusiones.

“El rol de opositor no es el mismo que el de gobierno. Gobernar es hacerse cargo. Las denuncias judiciales y mediáticas por sí solas no contribuyen a resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos. El diálogo en la política es fundamental, y más aún lo será en esta nueva Argentina de Todos. Siempre hay que poner los intereses del pueblo por encima de las diferencias políticas, y por eso vuelvo a ponerme a disposición para cuando Gustavo Melella considere oportuno encontrarnos.”