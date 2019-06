ROSANA BERTONE PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL U.O.C.R.A.

La gobernadora Rosana Bertone participó este jueves en Río Grande, junto al secretario General de UOCRA Seccional Tierra del Fuego Julio Ramírez, del lanzamiento del Centro de Formación Profesional de dicho gremio. Además, el Ejecutivo cedió, a través de un comodato, un terreno para la puesta en marcha de un Centro de Formación Profesional en la ciudad de Ushuaia.

Asimismo, la mandataria firmó el decreto que tiene como objetivo la creación del programa de sostenimiento del empleo, destinado al personal de la construcción.

La Fundación U.O.C.R.A. se dedica desde hace más de 20 años al desarrollo y la gestión de diversas acciones que permiten dar respuestas a las demandas de los trabajadores, trabajadoras y sus familias, como también de la sociedad en general, brindando una educación de excelencia, actualizada e integral que permita la inclusión social, laboral y educativa.

La Fundación emprende sus actividades en forma conjunta con organismos gubernamentales, empresas y ong, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que comparten la visión de que la educación, el trabajo y la cultura, resultan imprescindibles para la inclusión social y laboral de las personas.

La gobernadora Rosana Bertone impulsó la concreción de esta institución que beneficiará la inclusión educativa y social de los fueguinos. El Gobierno visualiza en la industria de la construcción uno de los pilares claves para el desarrollo integral de la provincia, creando más empleo de calidad y de valor agregado.

Es por eso que el Centro de Formación Profesional U.O.C.R.A. de Tierra del Fuego garantizará el rol central de la educación integral de las personas para su desarrollo personal, profesional e inserción laboral.

La gobernadora destacó que “la lealtad hacia los trabajadores de la UOCRA es muy fuerte, porque quizás sean los trabajadores que más sufren en Tierra del Fuego las inclemencias del tiempo. Y eso no lo pasa cualquiera. Ustedes son los que mejor saben lo que es el viento, las dificultades, las lluvias. Ponen el cuerpo, la cara, la pasión. Y para nosotros es un orgullo, porque dejan todo. No sólo para hacer una casa, si no que hacen una provincia. Ustedes construyen la provincia”.

“Sé de la defensa y del orgullo que sienten por ser trabajadores de la construcción. Nosotros tenemos la responsabilidad de defenderlos. En Tierra del Fuego tenemos un ambicioso plan de obras públicas en marcha. Estamos haciendo los cimientos recién de la provincia, pero todavía nos quedan muchos desafíos. Si tenemos los próximos años para trabajar, vamos a terminar de construir la casa. La obra pública va a continuar. La Nación nos sacó los fondos de la soja que eran para obra pública y fuimos a juicio ante la Corte Suprema. También nos sacaron fondos del IPV y nos deben más de mil millones del Fideicomiso Austral. Pero seguimos haciendo obras con el esfuerzo propio” señaló Bertone.

Por su parte, el secretario General del Sindicato Julio Ramírez informó que “la Fundación va a empezar en agosto con las capacitaciones de soldadura, cañerías, oficios, etc. Agradecemos a la compañera Rosana Bertone, porque desde que ella está el gobierno no paramos de tener obras. Es la primera vez en la historia que tenemos una obra tan grande como el Microestadio de Río Grande. Está todo a la vista lo que se hizo y se viene haciendo. La UOCRA es peronista y estamos con la compañera por cuatro años más porque hizo las cosas bien” aseguró.

Por otro lado, se firmó el decreto mediante el cual el Gobierno de la Provincia crea el programa de sostenimiento del empleo, con el objetivo de dar una ayuda económica de 4 mil pesos a todos los trabajadores de la construcción que se encuentren beneficiados por la ley N°22.250.