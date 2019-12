ROSANA BERTONE Y WALTER VUOTO PARTICIPARON DE LA INAUGURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LUCCAU

Con la presencia de la Gobernadora, Rosana Bertone y del Intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, quedó inaugurada la nueva sala para pacientes oncológicos de Lucha Contra el Cáncer Ushuaia, que lleva el nombre de “Ana Delfina Esparza”, ex Ministra de Desarrollo Social de la provincia.

El nombre fue elegido como un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo social realizado por la ex Ministra y madre del actual Intendente de la ciudad, fallecida en el año 2014 a causa del cáncer.

Durante la ceremonia, la Gobernadora agradeció el trabajo de todos los que hicieron posible dicha construcción y expresó que “cuando me propusieron el nombre de Ana Esparza me pareció muy apropiado, ya que ella trabajó siempre con pasión y amor por su sociedad. Estos son los mismos valores que LUCCAU representa”.

“Este es el puntapié inicial para continuar creciendo. Todavía nos falta más desarrollo en el tratamiento de estas enfermedades que son muy duras no solo para el paciente si no para la familia que debe atravesar una situación de estas características” señaló la Mandataria y observó que “la familia en esta situación no quiere o no puede viajar a Buenos Aires a atenderse, quieren estar en su casa, en su lugar. Por esto, tenemos que continuar creciendo en esta materia”.

“Hicimos mucho para mejorar el sistema de salud fueguino y me hubiese gustado poder concretar proyectos que quedaron sin terminar como el Hospital de Ushuaia. Por esto espero que a la próxima gestión le vaya mejor que a nosotros para que todos estos proyectos puedan concluirse y estar a disposición de los vecinos” concluyó Bertone.

La nueva sala para pacientes de LUCCAU, llevada adelante por la Arquitecta, María Alejandra Penisi, cuenta con cinco sillones oncológicos, una camilla de recuperación, sala de enfermería y preparación, y cabina de flujo laminar, todo acorde a las normas de bioseguridad y en un espacio cómodo y en contacto visual con la naturaleza.

Por su parte la Presidenta de LUCCAU, Adela Recalde, expresó su agradecimiento “al Intendente Vuoto y la Gobernadora por ayudarnos a lograr este sueño” y agregó que “este es un hito más en la historia de nuestra institución pero no el último”.

“Vamos a continuar trabajando para seguir creciendo y cada vez poder brindar más y mejores servicios a nuestros pacientes” concluyó.

Estuvieron presentes, además, el Presidente de la Asociación Oncológica Argentina, José María Lastrini, el Senador Nacional, Matías Rodríguez y la Legisladora Provincial, Liliana Martínez Allende.