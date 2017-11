Se dictó el segundo curso de Vulnerabilidad Social y Problemáticas de Consumo

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones, llevó a cabo este sábado en el IPES de Río Grande, una capacitación sobre Vulnerabilidad Social y Problemáticas de Consumo. Dicha capacitación también se dictó el último viernes en el Club de Leones de la ciudad de Ushuaia.

Al respecto, la Lic. Rosa Infran comentó que “tenemos la visita de dos operadores de Buenos Aires”, y agregó que “esto está gestionado por la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, en conjunto con el SEDRONAR, y lo que estamos haciendo es el segundo curso de vulnerabilidad social y problemáticas de consumo, así que estamos convocando para que tengamos nuevos formadores en operadores para lograr una mejor calidad atención”.

Uno de los operadores del Centro Juvenil “Esperanza”, Rubén González, señaló que “nosotros pertenecemos a instituciones que están agrupadas en la Federación de ONGs de Argentina que se llama FONGA y estamos desarrollando capacitaciones por todo el país”.

“Nuestras instituciones, algunas tienen más 30 años de trabajo, cuentan con gente muy experimentada e intentamos transmitir toda la experiencia que tenemos, pero no desde un lugar del saber, sino más bien del de compartir” manifestó.

En tal sentido, González mencionó que “intentamos que de la misma comunidad emerjan las dificultades y problemáticas, porque en las adicciones no hay recetas ni formulas, cada lugar tiene su realidad, el problema de la drogodependencia no es biológico o de la salud mental exclusivamente, sino que tiene que ver on un montón de enfoques, atravesados por lo social y cultural”.

Por último, indicó que “nadie es adicto solamente por su relación con la sustancia, sino por su mundo que lo rodea y necesitamos conocer en cada lugar qué es lo que pasa y sabemos que Río Grande tiene sus características particulares”.