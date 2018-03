TIERRA DEL FUEGO, LA SEGUNDA PROVINCIA AEROESPACIAL. BERTONE RECORRIÓ EL PREDIO DE LA BASE TERRENA DE LA CONAE EN TOLHUIN

La estación terrena satelital producto del acuerdo entre el Gobierno de la Provincia y la CONAE ya cuenta con un Radomo instalado y pronto estará dando inicio a sus actividades. Luego de Córdoba, la provincia de Tierra del Fuego es la segunda en el país con un desarrollo de estas características.

La gobernadora, Rosana Bertone, junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Martinioni, y al rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Mario Ferreyra, recorrieron este martes el predio donde se llevan adelante las obras de la Estación Satelital Terrena “Tierra del Fuego”. En la misma ya se encuentra instalada la antena noruega, con una altura de 15 metros y un diámetro de 13 metros en su parábola.

La construcción de la base, en el predio de la estancia “Don Matias” de la ciudad de Tolhuin, se encuentra a cargo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y su ejecución a cargo de la empresa VENGSA y la empresa noruega KATS AS.

Al respecto la Gobernadora señaló estar “emocionada de ser argentina, me emociona que el saber hacer de los argentinos en materia satelital sea de trascendencia en el mundo” y agregó que “creo en este tipo de políticas, las apoyaba cuando era diputada y senadora y ahora como gobernadora”.

Tras explicar que “me parece muy importante que los 30 ingenieros dispuestos en ese proyecto interactúan con nuestra comunidad, con nuestras escuelas y nuestros niños, queremos contagiarlos y ser una provincia que apuesta fuertemente a la ciencia y la tecnología”. La mandataria aseguró que “tenemos un destino como provincia muy importante y no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra” y agregó que “podríamos tener orientación a la industria de software, a la electrónica con una industria relacionada y a la robótica, que lo venimos trabajando”.

“Tenemos obras en ejecución que van a impactar en nuestra tecnología de forma inmediata como la conexión de fibra óptica, tenemos otros proyectos a largo plazo y hay muchos que aún ni se han pensado pero van a estar y vamos a continuar creciendo como provincia en este aspecto” concluyó Bertone.

Por su parte, el gerente Divisiones Estaciones Terrestres de la CONAE, Leonardo Comes, explicó que “la estación en sí, por su ubicación estratégica, nos va a permitir tener contacto con el lanzador al momento de que sea inyectado en órbita el satélite” y agregó que “este proyecto es una semilla, esperamos tener instalaciones de la envergadura de las que tenemos en la provincia de Córdoba a futuro también en este lugar”.

“Esta obra ya está funcionando y es un gran aporte a la comunidad fueguina también” comentó Comes y adelantó que “nos encontramos en plena etapa de ensayos pero en un máximo de 3 meses esperamos que esté operativa porque la necesitamos para la misión SAOCOM que es la próxima misión Argentina y se va a operar desde estas instalaciones”.

Cabe destacar que, además estas antenas recibirán información de los satélites de observación terrestre Satélite Argentino de Observación Con Microondas (SAOCOM), que medirán la humedad del suelo y contarán con aplicaciones en emergencias, tales como la detección de derrames de hidrocarburos en el mar y el seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones.

La obra se realizó con una inversión mayor a los 120 millones de pesos. Y la CONAE fue la responsable de llevarla adelante el predio de 50 hectáreas.